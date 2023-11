Luis Chávez se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más importantes durante los últimos meses.

El centrocampista destacó durante varios torneos con el Pachuca en la Liga MX, lo que lo llevó a ganarse un lugar en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Durante la justa mundialista, el canterano de los Tuzos llamó la atención de varios equipos del viejo continente, pero su salida se dio hasta el mercador de transferencias veraniego.

Sin embargo, su traspaso no se generó de la mejor manera posible, ya que la directiva del conjunto hidalguense intentó recibir la mayor cantidad de dinero posible, por lo que parecía que se terminaría cayendo la venta.

Al final, el zurdo terminó siendo fichado por el Dinamo Moscú de la Liga Premier de Rusia, pero tuvo que pagar por su carta de liberta para poder emigrar a Europa.

Recientemente, Luis Chávez decidió romper el silencio y le mandó un mensaje a la directiva sobre su turbulenta salida del Pachuca.

“Después del comunicado sentí que me pusieron en contra de la gente, como si yo no quisiera estar en el club; cuando ellos saben que estoy muy agradecido y fui muy feliz, ellos ya sabían lo que yo quería”.

Además, aprovechó para aclarar la situación y sentenció que, prácticamente, no tuvo ni voz ni voto al momento de elegir su futuro.

“Te ven como un negocio y al final de cuentas me cambiaron todo y me orillaron a tomar una decisión que yo no quería tomar. Yo quería salir bien de Pachuca y me orillaron a tener que pagar mi clausula por mis propios medios”.