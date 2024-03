Luis García fulminó a la Selección Mexicana: 'A la mie... todos'

Esta semana, en el calendario de la FIFA, se llevará a cabo el primer parón de selecciones nacionales, y para la Selección Mexicana vendrán dos encuentros vitales, ya que encarará las Semifinales de Nations League ante Panamá, y la posible Final ante el ganador del encuentro entre Estados Unidos y Jamaica.

Por este momento, del calendario, en la mesa de En Caliente, programa de debate de TV Azteca, Christian Martinoli, Luis García, Zague y compañía analizaron este lunes la actualidad de la Selección Mexicana, y fue ahí donde el 'Doctor' explotó contra todo el sistema futbolístico del país.

¿Qué dijo Luis García de la Selección Mexicana ante Panamá?

El programa, que condujo Antonio Rosique, llegó a la duda sobre el favoritismo de México sobre Panamá, selección que ha tenido un crecimiento mayúsculo en los últimos años y que fue rival del Tri en la apretada Final de Copa Oro en verano de 2023, donde Santiago Giménez definió el partido cerca del minuto 90'.

"¿Cómo que no es favorito México? Claro que es favorito, porque si no lo es vámonos a la mierda todos, ¿de qué me estás hablando?", expresó Luis García en pleno programa, claramente molesto por el favoritismo del Tri.

¿Qué le respondió Christian Martinoli?

Martinoli respondió inmediatamente a Luis García, expresando que Panamá ha tenido un crecimiento que le impide ser vista como el rival 'sencillo' de antes.

"Los últimos 15 años Panamá le ha complicado cada partido a México, incluido el atraco a Panamá (en Semifinales de Copa Oro en 2015). En un mano a mano siempre será favorito México en futbol", externó.