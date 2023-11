Las Águilas aseguraron el liderato de la competencia. Se han confirmado como el mejor equipo de la fase regular y aunque lucen como el equipo a vencer, en el Nido toman todo con calma.

Luis Malagón, portero del conjunto azulcrema, aseguró que se encuentran tranquilos y sabiendo que lo mejor y la verdadera prueba está por venir.

“El equipo está bien en todos aspectos, no nos mareamos, no tenemos por qué, no hemos ganado nada, no tenemos un título ni nada en la mano. Debemos ser conscientes de donde estamos parados, el profe nos deja claro que no hemos ganado nada. Lo importante es el título y vamos a trabajar para poder ganarlo”, dijo contundente.

América suma cinco años sin campeonato, saben que la presión y urgencia por conseguir la estrella 14 es alta y Malagón considera que la inercia en estos momentos es distinta.

“Sin duda, hace cinco años no se consigue el título. El equipo cada seis meses debe luchar por eso. No se ha dado por circunstancias, pero el equipo tiene una inercia diferente y se siente, Vamos a buscar algo que todos queremos, merecemos y necesitamos”, declaró.

Todo a su tiempo...



Luis Malagón, portero del América, es paciente y la titularidad en la Selección Mexicana no es algo que quiera en estos momentos. ☝️https://t.co/CP4PCvmKO7 pic.twitter.com/CpeVGHykG2 — De10Sports (@De10Sports) November 3, 2023

¿Cuál es la fortaleza del América?

La plantilla de las Águilas ha provocado una competencia interna mayor al interior del América; sin embargo, el equipo ha sabido manejar esa situación.

El arquero azulcrema considera que se han convertido en una familia y ahora esperan confirmarlo con un campeonato para el América.

“La unión. Es una base muy importante que el profe ha buscado. Tener contentos a los que no juegan es difícil y se ha encontrado una familia. Es algo que viene a la alza, no ha existido un problema desde que estoy. Llegas y tienes ganas de verlos, de convivir en las concentraciones. Esto se ha visto en el campo, buscaremos obtener un título para que se vea reflejado”, concluyó.