Tras los rumores que se habían dado en los últimos días sobre una posible llegada de otro refuerzo No Formado en México (NFM) a Cruz Azul, el técnico Martín Anselmi, confirmó que no llegará nadie más.

Con la salida de Juan Escobar, los celestes se quedarán con ocho extranjeros para encarar el Clausura 2024. Si llega otro futbolista será mexicano.

Para el extécnico del Independiente del Valle, el equipo está perfecto, pero eso no significa que esté completo.

“A partir de junio, el cupo de extranjeros baja de nueve a ocho, así que sentimos que estamos haciendo la tarea antes. Esto no significa que no pueda venir un mexicano. No significa que esté cerrado. Desde ese aspecto, yo estoy feliz, contento y tranquilo con el plantel que tengo”, indicó en conferencia de prensa.

Pero reiteró que su compromiso con La Máquina es darle vida a los jugadores de las fuerzas básicas, ya que es un objetivo que se planteó cuando llegó.

“Nuestro proyecto no solo pasa por lo que pasará mañana (partido contra Pachuca), nuestro proyecto incluye darle minutos y lugar a los jugadores de las fuerzas básicas y que con el correr del tiempo tengamos cada vez más jugadores formados por Cruz Azul en el campo de juego. Con ese sentido de pertenecía de saber que están en La Noria desde chiquitos. Nosotros creemos que ahí hay buenos elementos como Rafael Guerrero y Raymundo Rubio”.

Y manifestó que esto es un proceso a largo plazo, que las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana.

“Nada que se hace bien, es de un día para otro, esto es de acá (desde este momento) a un tonel, a dos o tres torneos y que cada vez sean mejores. Es ir construyendo, ese es nuestro primero objetivo y ser competitivos, creo que eso está resuelto”, finalizó.

¿Kevin Mier ya tiene el transfer?

Una de las incógnitas que había en Cruz Azul, era el transfer del portero colombiano Kevin Mier. A unas horas de que debuten ante Pachuca, Martín Anselmi aseguró que ya estaba el permiso y que podría jugar mañana.

“Hace media hora me confirmaron que llegó el transfer de Kevin Mier y podrá jugar si es que consideramos que sea parte de la partida”.