Miguel Layún es un ejemplo de resiliencia, porque desde sus inicios en el futbol tuvo que batallar contras las críticas constantes. No obstante, ahora que se retiró, puede presumir que jugó en Italia, Inglaterra y España.

Además, aquel jugador a que se le echaba la culpa por todo, se convirtió en referente de uno de los grandes del futbol, el América, donde tuvo el enorme privilegio de colgar los botines entregándoles la ‘14’.

Lee también Eduardo Trelles festejó el recorte masivo en Televisa: 'El karma alcanzó a algunos de ellos'

¿Qué sacrificio hizo Layún para volver al América?

Miguel Layún regresó del Viejo Continente como un jugador consolidado y cotizado, por lo que Monterrey le ofreció un jugoso sueldo que no puso rechazar. No obstante, el amor por por los colores lo llamaba y en cuanto pudo, volvió al América, sacrificando la mitad del dinero que ganaba en Rayados.

“Me enteré que (América) buscaban lateral y tuve una conversación con (Santiago) Baños, me dijo ‘a ver cabrón, está la posibilidad, pero la neta no tenemos presupuesto para pagarte lo que ganas en Monterrey, te interesa o no’.

“Le dije, ‘cabrón al América yo voy, no me importa el dinero’. (Sacrifique) la mitad de mi salario literalmente, porque para mí era más importante regresar al América. Cuando me fui Europa hablé con mi esposa y le dije que me quería retirar el en América y si la única condición para cumplir mi sueño era el pinche dinero, porque iba a sacrificar mi sueño por dinero”, comentó el exjugador en charla con el Escorpión Dorado.