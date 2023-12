Antonio Mohamed dejó de ser entrenador de Pumas este martes, anunciándolo en conferencia de prensa, donde argumentó que la falta de energía y de cabeza le imposibilitan continuar al frente de los universitarios; sin embargo, tiene opinión con respecto a la Final que se disputará este jueves y domingo.

El 'Turco' tiene pasado en América, donde sumó un campeonato frente a los Tigres; sin embargo, su final americanista no tuvo un buen desenlace. Además con los felinos tiene una rivalidad histórica, desde que fue jugador de Rayados y después como técnico, donde perdió otra final.

Ahora, que estos dos equipos disputarán el título de Liga MX, Mohamed ha expresado entre risas que desea "que empaten" los dos conjuntos.

Por último, Mohamed expresó que buscará recuperarse, pero que por el momento no quiere dirigir. "Un par de meses seguro (sin entrenar). Se ha especulado mucho con diferentes cosas que me voy a otro equipo, hay que ser más respetuoso con las decisiones de las personas y no hacer cualquier tipo de comentarios. Tengo 53 años y trato de cuidar mi salud mental".