Nahuel 'Patón' Guzmán y Ricardo 'Tuca' Ferretti son dos de los personajes más importantes en la historia de Tigres. Juntos ganaron cuatro títulos de Liga MX, uno más de Liga de Campeones de Concacaf, uno de Copa MX, y los subcampeonatos de Copa Libertadores y del Mundial de Clubes.

Sin embargo, por el carácter del director técnico y la personalidad del 'Patón', tuvieron desencuentros y molestias. En su podcast, Nahuel contó cuál fue la primera vez que el entrenador brasileño lo regañó, cuando recién había llegado al club.

¿Cuál fue el primer regaño del 'Tuca' Ferretti a Nahuel Guzmán?

El histórico arquero de Tigres relató la primera vez que Ferretti se molestó con él, en un entrenamiento, debido a que no conocía su juego con los pies y su salida desde atrás.

"En mi segundo o tercer entrenamiento, me toca entrenar con los suplentes. Tigres estaba por jugar el Repechaje para ver si entrábamos a la Copa Libertadores contra Morelia. Entrenamiento de futbol en la semana, yo con los suplentes, me dan el pase para atrás, me presiona el delantero y le engancho y salgo jugando con la zurda con el cinco. Y escucho: '¡No!, ¡Chingada madre! Eso no existe", contó Nahuel Guzmán en el podcast 'Miro de Atrás'.

¿Qué palabras dedicó Nahuel Guzmán al 'Tuca' Ferretti?

Antes de concluir el podcast, Nahuel Guzmán dedicó unas palabras al 'Tuca' asegurando que es uno de los mejores técnicos que ha tenido y recordando una frase icónica del brasileño.

"Él priorizaba mucho la parte defensiva en cuanto a la estructura, Él tenía una frase que decía: 'La delantera gana partidos, pero la defensa gana campeonatos'. El orden defensivo termina siendo una de las claves de ese equipo. No lo considero para nada conservador, y sí lo considero uno de los grandes maestros que he tenido, de dejar aprendizaje en los jugadores. Quien lo sabe aprovechar, aprende", comentó Guzmán.