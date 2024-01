¡Ni en Toluca lo quieren! Directivo de los Diablos Rojos cerró la puerta al regreso de Alexis Vega

Alexis Vega está viviendo el momento más complicado de su carrera, ya que todo apunta a que estará ‘congelado’ los seis meses que le restan de contrato con las Chivas, debido a que no entra en planes y no encuentra equipo nuevo.

Se habló de Cruz Azul, un equipo de Turquía y recientemente de su retorno al Toluca. No obstante, ninguna de las opciones mencionadas se concretó, por lo que todo apunta a que podría quedarse sin jugar el primer semestre de 2024.

¿Toluca descartó el fichaje de Alexis Vega?

Pese a que en días recientes se manejó la noticia de que Alexis Vega volvería al Toluca, escuadra en la que debutó en la Liga MX en 2016, la realidad es que no es una opción para el equipo escarlata, esto dicho por su vicepresidente Francisco Suinaga, quien de paso también descartó a Leo Fernández.

“De las otras dos preguntas te las contesto muy fácil. No sé quién sea el hijo pródigo, o los dos: No hay nada, no hay nada, es así la respuesta de los dos (Vega y Fernández)”, comentó.

SIN VEGA Y SIN FERNÁNDEZ ❌



Francisco Suinaga reveló que no hay negociaciones por Alexis Vega y Leo Fernández.



"El plantel está muy completo" @RodTovar con la información #CentralFOX pic.twitter.com/flACgA9EFD — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) January 6, 2024

¿Cuándo acaba el contrato de Vega en Chivas?

Alexis Vega ya no tiene cabida en las Chivas, por lo que le están buscando acomodo para tratar de rescatar un poco de la inversión que realizaron en el atacante. No obstante, el jugador ya es libre de negociar con el equipo que desee, por lo que en seis meses podría salir gratis, ya que su contrato culmina el 30 de junio.