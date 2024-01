¿Para quién fue la indirecta? Emilio Azcárraga fue tajante y aseguró que 'el América no es para cualquiera'

El americanismo tiene el ánimo por las nubes, ya que son el actual campeón de la Liga MX y marchan como líderes de la competencia con nueve puntos, por lo que la afición comienza a ilusionarse con el ‘Bi’.

Y es que el equipo de André Jardine es muy sólido línea por línea, por lo que será muy complicado que algún cuadro del futbol mexicano le pueda sacra puntos, algo que tiene más que contento al dueño de las Águilas, Emilio Azcárraga Jean.

¿A quién le lanzó una indirecta Emilio Azcárraga?

Emilio Azcárraga Jean dio una charla para RedÁguila, donde aseguró que no todos están hechos para jugar en el América, debido a la presión y exigencia que hay en la institución cada seis meses, dejando en el aire para quién iba esa indirecta.

“Lo he comentado con jugadores y cuerpo técnico, hay futbolistas que no pueden estar en el América por el tema de la presión. Y no porque no tengas talento, sino porque es un manejo mental bien complejo.

“Hay jugadores que no son para estar acá. Los que están, y hoy más que nunca lo veo tanto en las mujeres como en los hombres, el grupo que está ahora y los chavos que vienen empujando son una base super sólida que se da con el trabajo de muchos años”, señaló.

En redes sociales, los internautas comenzaron especular sobre a quién se refería el empresario mexicano, saliendo nombres como los de Sebastián Córdova, Guillermo Ochoa, Chaco Giménez.