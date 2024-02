El martes, 20 de febrero, la Selección Mexicana Femenil debutará en la Copa Oro W, torneo al que, según su entrenador, Pedro López, llega en papel de víctima, pero con aspiraciones de levantar el título.

“Vamos a enfrentar a equipos que hace uno o dos años a nivel mediático estaban por encima de nosotros, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Colombia o Brasil. Y yo las sensaciones que tengo, viviendo con estas jugadoras, es que empezamos este torneo como un lobo con piel de cordero. Por dentro hay un lobo que quiere salir y reivindicarse delante del mundo entero”, enfatizó López.

Además, aseguró que el equipo toma como bienvenida la presión que se coloca en sus hombros por la preparación de los microciclos exclusivos para preparar la justa continental.

“Ganar la Copa Oro es por lo que lucho cada día. Si es una obligación, la cogemos con gusto”, expresó López, con una sonrisa cómplice de Rebeca Bernal, capitana del Tri Femenil Mayor.

Además, el seleccionador español habló sobre el crecimiento de la Liga MX y lo que ha dejado en la Selección, asegurando que aún resta mucho para estar a la altura de las mejores ligas del mundo, además dejando en el pasado cuando la Selección contaba con problebas para abastecerse de jugadoras.

“Esos tiempos en los que no había jugadoras no están en la mente de nadie. No vamos a pensar en tiempos pasados que nos limitan. Tenemos una liga que este año es mejor que la del año pasado, es mucho mejor que la de hace dos. ¿Por qué no es la mejor liga del mundo? Porque España, debajo de la Primera División, tiene 100 mil futbolistas en competición. Porque Alemania tendrá 200 mil, o porque Estados Unidos tiene medio millón de jugadoras por debajo de la liga profesional. El día que México tenga eso por debajo, puede ser la mejor liga del mundo”, puntualizó.

La Selección Mexicana Femenil viajará en estos días a Estados Unidos para encarar la justa continental con el objetivo de llegar a lo más alto.