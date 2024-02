Alexis Vega, luego de mucha controversia por sus constantes indisciplinas, por fin pudo salir de las Chivas, siendo el Toluca el equipo que le abrió las puertas de regreso al club que lo vio nacer como futbolista profesional.

Y pese a que había muchas expectativas sobre el Gru, el atacante mexicano salió por la puerta de atrás de Verde Valle, con la ‘etiqueta’ de ser un jugador rebelde, sobre todo por la supuesta fiesta que organizó y le costó su salida del redil.

¿Qué dijo Alexis Vega sobre la fiesta que hizo en Chivas?

En una charla que tuvo con Jesús Angulo, su nuevo compañero en los Diablos Rojos, Alexis Vega por fin rompió el silencio sobre lo que pasó en el hotel de concentración en Toluca en noviembre pasado, señalando que todas fueron especulaciones.

Por otra parte, aseguró que recibió muchos comentarios negativos en redes sociales, por lo que cuando los aficionados lo veían en la calle y sacaban el tema, el futbolista los encaraba, debido a que no le parecía nada gracioso.

"¿Hubo (fiesta)? Mucha gente después de la indisciplina salía a comer a la plaza y me pedían una foto y queriendo cotorrear 'Me hubieras invitado a la fiesta'. Yo ya estaba fastidiado y los encaraba. Con varios me llegué a encarar. No salí a hablar, yo solamente sé lo que pasó y fue un momento complicado porque empezaron a poner muchas cosas. Inventaron muchas cosas", dijo.