Kevin Álvarez llegó al América bajo el cartel de ser uno de los mejores futbolistas mexicanos con miras hacia el futuro. A cambio de 11 millones de dólares, además con cartel mundialista y campeón con Pachuca. Sin embargo, parece que en la actualidad está un tanto distraído, y según un periodista de TUDN hay dos responsables de esto: Igor Lichnovsky y Miguel Layún.

Pese a que con América ya levantó su segundo título de Liga MX, el canterano de Tuzos no ha logrado despuntar como lo esperaba la directiva azulcrema, ya que no se ha consolidado como el lateral titular del conjunto de Coapa, primero siendo rebasado por Miguel Layún, y actualmente por Israel Reyes.

Álvarez, de 25 años, ha sumado únicamente 119' minutos en los últimos cuatro encuentros de Liga MX con América, quedándose en la banca todo el encuentro este martes ante Pachuca por Semifinales de Concachampions. Por ende, Aldo Farías, de TUDN, ha asegurado que el lateral se encuentra distraído por el podcast de la Trisecta, que realiza junto a Lichnovsky y Layún.

¿Qué dijo Aldo Farías de Kevin Álvarez y su bajo nivel con América?

El periodista regiomontano habló de que el vestuario de América se encuentra inestable debido al podcast que realizan los americanistas.

"El vestidor del América no está roto pero está lastimado. Hay un orden de prioridades que sus principales jugadores no están de acuerdo, la mira no está puesta sobre el mismo objetivo. Y lo más grave, la víctima principal de todo esto es Kevin Álvarez. Es un futbolista joven que confía en el arropo de líderes más grandes como un Miguel Layún, que era su compañero hace poco.

Layún y Lichnovsky se están llevando a Kevin Álvarez. Lichnovsky ya hizo mucho dinero, ya se fue a Arabia, tiene 30 años. Layún está metido en la Kings League, pero Kevin es un muchacho de 24 años que ya no es ni seleccionado nacional, ni titular en el América. Le están haciendo daño. parte de las tantas distracciones que tiene Kevin", expresó Farías en Línea de 4.