Cruz Azul dominó y perdonó al América en la final del Clausura 2024 y un polémico penalti otorgado por el árbitro Marco Antonio Ortiz les entregó el bicampeonato a las Águilas.

Para colmo, por si hiciera falta echarle más leña al fuego, este lunes se publicaron los audios del VAR en comunicación con el árbitro central del partido para analizar la supuesta falta de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes y una frase que se escucha de fondo incomodó y encendió aún más la polémica.

"No hay nada, no hay falta. Me voy a quedar con mi decisión, falta imprudente" dice Marco Antonio al acercarse a la cabina del VAR; sin embargo, lo polémico sucedió en una de las respuestas.

"A huevo" se escucha de fondo en dicha conversación y alimenta las sospechas de un posible favoritismo del arbitraje sobre las Águilas.

