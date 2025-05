La lucha por el puesto de delantero titular en Selección Mexicana está al rojo vivo. En la pasada Liga de Naciones de CONCACAF el goleador del Fulham, Raúl Jiménez, destacó como el autor de todos los goles del Tri en su primer título del torneo y además, acercarse a romper el récord de goles con la camiseta nacional.

En entrevista con David Faitelson, el 'Lobo mexicano' reveló su deseo por superar a Javier 'Chicharito' Hernández en dicha lista.

Lee también Álvaro Fidalgo no se ve en la Selección Mexicana; "Creo que es una falta de respeto"

"Es algo que está ahí, que sé que está y que llama la atención pero no es algo que yo me vaya a dormir y diga 'ah tengo que romper el récord si no no sirvo'. No es algo que me quite el sueño, no es algo que diga 'uf lo tengo que hacer'. Es algo que está ahí, que está al alcance y que genera esas ganas de querer hacerlo, pero no es algo que me quite el sueño" reveló Raúl.

Además, reconoció que "los récords están para romperse y si lo hago sería el más feliz del mundo y en unos años llegará alguien más e igual y rompe el récord y estaré feliz de que alguien en el futbol mexicano sigue creciendo para que se rompa esa clase de records" agregó.

Lee también América y LAFC ya tendrían fecha definida para jugar por el boleto al Mundial de Clubes

LA COMPETENCIA CON SANTIAGO GIMÉNEZ

Al ser cuestionado sobre la competencia por la titularidad con Santiago Giménez, Raúl aseguró que podrían jugar juntos.

"Es un chico joven que está creando su camino y dejando ese legado que él quiere, todo futbolista tiene momentos buenos y malos y lo demostramos esta ultima fecha FIFA que no tiene que ser uno u otro, podemos ser los dos, obviamente no todos los partidos pueden ser con la misma estrategia pero se sabe que si uno o es el otro o los dos cualquiera puede hacerlo bien" concluyó.

Lee también Álvaro Morales aseguró que Pumas "debería desaparecer de la Liga MX" y le deja fuerte mensaje a Efraín Juárez; "Le advertí que arruinaría la carrera"