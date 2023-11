Ricardo La Volpe confiesa el motivo por el cual firmó como entrenador del América y no del Cruz Azul

Ricardo La Volpe es uno de los directores técnicos con una amplia trayectoria en el futbol mexicano.

El estratega argentino dirigió a un total de ocho equipos de la primera división de la Liga MX.

Lee También VIDEO: Mario Carrillo explota contra Julián Quiñones y asegura que debe estar en la tribuna

Incluso, tuvo la oportunidad de sentarse en el banquillo de dos (América y Chivas) de los cuatro grandes.

Recientemente, el Bigotón reveló que también estuvo cerca de convertirse en el maquinista de Cruz Azul, pero “un mal manejo” le impidió estampar su firma.

El seleccionar nacional compartió todos los detalles por los cuales no llegó al conjunto de La Noria y terminó firmando por las Águilas.

Lee También Técnico de Honduras negó odio al futbol mexicano: 'Admiramos al Pachuca, América, Santos...'

“Ni firmamos nada, estaban las conversaciones, pero ni habíamos hablado de dinero”, declaró en una conversación para su canal de YouTube, Lavolpismo, con el periodista deportivo David Medrano.

Ricardo La Volpe también aceptó que “se enojó Billy (Álvarez) y Rubén Omar Romano” porque pensaron que prefirió elegir al América.

“Se lo dije a Billy una vez que estuve en la Selección: No es que no quisiera ir, no había nada firmado”, sentenció el polémico entrenador argentino.