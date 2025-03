El futbol mexicano tiene las miradas de FIFA encima. Todo debido al tema de la multipropiedad, que ya tuvo su primera repercusión al excluir a uno de los equipos de Grupo Pachuca del Mundial de Clubes.

Sin embargo, ha trascendido que el máximo rector del futbol internacional pedirá a la Concacaf que no deje participar en sus torneos a las instituciones que sean parte de la multipropiedad, aunque de no momento no hay nada oficial.

¿Ricardo Salinas Pliego venderá al Puebla?

Mucho revuelo ha causado el tema de la salida del León del Mundial de Clubes. Todo se debe a que por reglamento de FIFA no pueden participar dos equipos que pertenezcan a un mismo dueño.

Pachuca de momento tiene su lugar seguro en la competencia que se llevará a cabo en el verano próximo, siendo la sede en Estados Unidos y por primera ocasión en un formato con 32 invitados.

Uno de los que ha levantado la voz fuerte ante este tema es David Faitelson, quien apoya la decisión de FIFA y considera que este es el primer paso para que desaparezca la multipropiedad.

David Faitelson aseguró en sus redes sociales que Puebla será vendido por Ricardo Salinas Pliego. Foto: Especial

Incluso, reveló que varios de los involucrados ya se están poniendo nerviosos ante las repercusiones que podrían tener en el futuro, por lo que adelantó que Grupo Salinas ya contempla la opción de vender al Puebla.

“El impacto del León-Mundial de Clubes-Multipropiedad podría estar encontrando sus primeras repercusiones positivas: Grupo Salinas no descarta vender al Puebla”, publicó David Faitelson.

Cabe destacar que meses atrás se desató el rumor de que Ricardo Salinas Pliego estaba planeando la posibilidad de llevarse la franquicia del Puebla a otra plaza, siendo Veracruz una de las opciones.

Sin embargo, el también dueño del Mazatlán y accionista del Atlas, ahora con la obligación de vender a uno de sus equipos, dejaría en manos del mejor postor la sede de La Franja.