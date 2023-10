Santiago Giménez, el delantero más en forma de la Selección Mexicana, e Igor Lichnovsky tienen una gran amistad desde que compartieron vestidor en Cruz Azul y, en una transmisión en vivo, el delantero del Feyenoord dio a conocer la forma en la que comenzó esa gran amistad. "Con el 'bebo' (Giménez) nos conocimos en la ducha", expresó el andino.

Cuando recién había llegado Igor, procedente del Necaxa, Santiago se sorprendió con la cantidad de tatuajes que lleva el chileno en la espalda, esto al verlo en las duchas de La Noria, algo que lo llevó a iniciar una conversación y, de ahí, forjar una amistad que perdura hasta ahora, a pesar de jugar en equipos alejados.

"Acababas de llegar de Necaxa, y yo me acuerdo que estábamos entrenando y veo a Igor entrar a la ducha. Veo que tiene la espalda toda tatuada y se me ocurre preguntarle: '¿por qué tienes tatuada toda la espalda?'. Se voltea y me dice: 'por cosas que he pasado en la vida', y se siguió bañando", expresó Santi Giménez en el en vivo realizado entre los dos jugadores.

Después de que Santi Giménez comentara este detalle, Igor Lichnovsky comentó que el mexicano lo 'estaba dejando mal', asegurando que le contestó cortante debido a que se estaba bañando y sin prendas, "Me hablas desnudo, primera vez y me preguntas de mi tatuaje. Me hubiese secado, hermano y me ponía mis calzoncillos todo tranquilo. Es normal que yo te hubiese respondido un poco cortante”, concluyó el chileno.