La FIFA ha confirmado que con base en sus lineamientos, León no jugará la próxima edición del Mundial de Clubes, debido al tema de multipropiedad de Grupo Pachuca.

Un mal que aqueja al futbol mexicano y que, de acuerdo con Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas del América, debe ser erradicado de la Liga MX.

“Lo que está mal, está mal, no hay que darle vueltas. La multipropiedad no está bien y se debe erradicar del futbol mexicano. Hasta donde sé, México es el único lugar donde un mismo grupo tiene diferentes equipos y eso está mal. Mi empresa lo tenía y fue la primera en deshacerse de la multipropiedad porque sabía que no era lo correcto”, aseveró en conferencia de prensa.

El directivo azulcrema fue enfático sobre el tema y considera que es una mala imagen para el futbol mecánico. Más, ahora que ese tema ha dejado al León sin posibilidad de disputar el Mundial de Clubes, a espera de la resolución del TAS.

“Es una mala imagen porque se habla en todo el mundo de la multipropiedad en México y no nos deja bien parados. Debemos hacer algo como industria para terminarlo más raído posible”, enfatizó Baños.

América prefiere no hablar sobre el Mundial de Clubes y su posible participación

FIFA manifestó que una medida para elegir quién ocupará el lugar del León en el Mundial de Clubes, es un partido entre LAFC y el América; sin embargo, Santiago Baños asegura que no saben nada al respecto.

“No hemos ni recibido ni tenemos nada de información al respecto. El tema del ranking, hace una semana se hablaba del tema del partido entre América y LAFC. Nosotros nos hemos mantenido al margen, desde antes de que se diera la información de FIFA todos daban a América como candidato, pero nosotros no tenemos vela en el entierro", aseveró el líder azulcrema.

"Es un tema de León, FIFA y el TAS, nosotros trabajamos, no estamos enterados, no le ponemos atención porque son suposiciones. NO sabemos nada al respecto”, agregó.

