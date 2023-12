André-Pierre Gignac se ha consolidado como una de las más grandes leyendas de los Tigres, pero ya con 37 años de edad, ve cada vez más cerca el retiro.

Sin embargo, el francés dejó claro que aún desea seguir haciendo historia con el conjunto felino, al que arribó en 2015.

“El que venga acá va a ver que no es fácil, estamos casi en el fin de la historia del jugador, pero quiero más para este club y quiero ayudar más, pero de momento eso y muy enfocado en mi carrera de futbolista sé que tengo mucho que dar”, dijo en entrevista con TUDN.

También habló sobre las cualidades que aún le quedan a estas alturas de su carrera y aseguró que está listo para levantar otro título de Liga MX.

“Soy finalizador, no voy a quitarme tres jugadores y picadita, tengo mis cualidades y sé cuáles son. Lo que pueda y no pueda hacer y que sea más fuerza para mí, sé que la pelota me va a caer y la voy a poder empujar, mi exigencia viene de ahí”.

Gignac marcó un doblete en los Cuartos de Final de Vuelta frente al Puebla y llegó a 199 goles con la camiseta de los Tigres, a punto de llegar a los 200 e imponer una marca histórica.

