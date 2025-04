El América todavía no olvida el duro golpe que significó quedar eliminado de la Concacaf Champions Cup, en la ronda de los cuartos de final, hace apenas unos cuantos días.

La situación fue todavía más difícil de digerir porque el Cruz Azul se convirtió en su verdugo, rompiendo con la impresionante hegemonía y dejando atrás todos sus fantasmas que lo persiguieron durante años.

Sin embargo, para Sebastián Cáceres, es importante ponerle paños fríos a la situación porque lo más importante es que “el equipo ha intentado hasta el final y ha dejado todo para lograr los objetivos” trazados por el cuerpo técnico y la directiva azulcrema.

“La situación de quedar eliminados ha afectado, a todos nos dolió. No conseguimos ganar esa llave, pero no todos los equipos siempre van a ganar, hace poco el Real Madrid también quedó eliminado. Cuando los equipos candidatos son eliminados, siempre se va a decir que es un fracaso, [pero] es normal cuando estás en un club que exige ganar todo”, señaló.

El defensa central charrúa reconoció que el América no vive su mejor momento y que “no se han conseguido todos los objetivos”, pero confía en que lograrán salir de este bache porque están trabajando para “ajustar detalles que nos han hecho falta”.

Lee también Lionel Messi lanza una “pedrada” a la Selección Mexicana: “No existe comparación entre Argentina y México”, asegura

“Cuestionarlo es fácil, pero estamos en su barco y lo apoyaremos” 😎



Sebastián Cáceres sale en defensa de André Jardine y lo respalda luego de los cuestionamientos que ha recibido en las últimas semanas 💪🏼 pic.twitter.com/lnC9sbBsNq — De10Sports (@De10Sports) April 19, 2025

“Es verdad que no se dio la clasificación, pero creo que no se basa solamente en un partido. No se nos ha dado el ser superlíder, ni haber clasificado, [pero] creo que las cosas se han hecho bastante bien. Estamos en una situación que a nadie le gusta, el equipo quiere ganar y no lo logramos”, afirmó.

El integrante de la Selección de Uruguay considera que el problema no es tan grave como parece y que únicamente no han podido conseguir los triunfos porque no han estado certeros frente a la portería rival.

“No hemos sido contundentes tal vez con la cantidad de ocasiones que hemos generado. Si analizas cada partido, en el que generamos menos fue la vuelta con Cruz Azul en Concachampions, después generamos más que todos los rivales y no hemos sido contundentes, esa ha sido la mayor influencia, pero son cosas que hablamos entre nosotros”, compartió.

Sebastián Cáceres cree que la pausa por el Play-In le beneficiará al América para competir de la mejor forma en la Liguilla, donde buscarán el tetracampeonato de la Liga MX.

“Creo que caerá bien para recuperar jugadores que van en su etapa final. El hecho de jugar muchos partidos seguidos y estar todo el tiempo pensando en los juegos desgasta mentalmente”, afirmó el zaguero azulcrema, en conferencia de prensa de cara a su partido contra el Mazatlán FC.

Lee también América confirmó que perderá a Brian Rodríguez y Diego Valdés por lesión