Este martes la perdió (2-1) contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, en una noche donde la afición volvió a reprobar la actuación del Tri con abucheos e insultos.

Los dirigidos por Javier Aguirre cerraron el año con 2 derrotas y 4 empates en sus últimos partidos después de consagrarse campeones en la Copa Oro.

Sin embargo, a poco más de 200 días para que empiece la Copa del Mundo, la Selección Mexicana ya tiene el calendario establecido de partidos antes de su debut en el estadio Azteca (ahora Banorte) el 11 de junio del 2026.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN MEXICANA?

  • 2 juegos en enero 2026
  • 1 juego en febrero 2026
  • 2 juegos marzo 2026
  • 4 partidos previos al Mundial 2026 en mayo-junio

Cabe recordar que el año que viene se esperan partidos contra selecciones de la talla de Portugal de Cristiano Ronaldo y la Argentina de Lionel Messi, entre otros.

