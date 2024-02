Tala Rangel fue culpado por la afición de Chivas por el empate ante Mazatlán y piden que lo manden a la banca

Chivas estuvo a nada de hilar su sexto triunfo en la visita a Mazatlán, escuadra a la que estaba derrotando 2-0. No obstante, de maneta increíble, el equipo de Fernando Gago se dejó empatar en el tiempo de compensación.

De esta manera el equipo rojiblanco se quedó con las ganas de celebrar una victoria más, como lo habían hecho en las tres de Liga y dos de la Concacfa Champions Cup. La buena noticia es que Víctor ‘Pocho’ Guzmán se colocó como líder de goleo.

¿Por qué están reventando al Tala Rangel?

Lo que parecía un resultado seguro para el Guadalajara terminó en una penosa actuación. Chivas estaba arriba en el marcador ante los Cañoneros por dos tanto, pero en la recta final del encuentro Fernando Gago decidió echar para atrás al equipo, error que le costaría caro.

No obstante, todos los señalamientos están sobre Raúl ‘Tala’ Rangel, a quien la afición del Guadalajara lo está señalando como el principal culpable de que el chiverío dejara dos puntos en Mazatlán.

“La juventud del Tala Rangel ocasionó este empate que sabe a derrota. Óscar Whalley debe de jugar SÍ o SÍ”; “Al observar todo el partido del Tala Rangel, confirma que no está para ser titular en chivas”; “La culpa de esta derrota no es de Adonai, es del Tala Rangel desde Rodolfo Cota las chivas no tienen un portero seguro en el marco”, fueron algunas de las reacciones contra el meta tapatío.

Encantados con el rechace para recortar distancias👊⚽ pic.twitter.com/Pwjxka0c2q — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 17, 2024

¿Qué errores cometió el portero de Chivas?

Al minuto 86, Jesús Escoboza sacó un centro que parecía que no tenía nada de peligro, pero el Tala se equivoca en su salida, ya que chocó al Pollo Briseño de dejó la puerta abierta a Luis Amarilla. Al 99’, tras la roja de Yael Padilla, llegó el empate, donde de nuevo el meta rojiblanco al parecer estaba mal ubicado en su portería y cayó el doblete de Amarilla.