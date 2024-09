Mauricio Barbieri, técnico del FC Juárez, explotó en contra del arbitraje del juego ante Monterrey.

El cuadro de los Bravos perdió 3-2 ante los Rayados, y además de eso, sufrió la lesión de Avilés Hurtado, a quien Germán Berterame agredió con una barrida por la espalda.

El brasileño simplemente dijo que el trabajo arbitral de Salvador Pérez benefició a los regios por ser un club poderoso, de gran poder adquisitivo, lo que no sucede con los fronterizos

“Me siento muy perjudicado. Ustedes (la prensa) como son personas listas pueden ver las imágenes. Eso de un lado”, mencionó.

“Del otro lado, vi a unos Bravos que con menos recursos y menos favorecimientos de la liga y del arbitraje, compitió al máximo nivel a Monterrey”.

El brasileño, muy molesto, señaló que los Rayados, “en el primer tiempo hicieron el gol y nada más. Les dimos la vuelta y después entró un personaje (el árbitro) que tomó un protagonismo que no debe ser, pero mi grupo no se hizo pequeño. Claro que nos equivocamos, debemos de trabajar eso, pero…”.

Enumeró todas las fallas que hubo en contra de su equipo: “No he visto todas las tomas, pero en el primer gol, era tiro de esquina a nuestro favor… El penalti no es, no es falta, el jugador (de Monterrey), se tira al césped. Aquí hicieron una falta que en el juego pasado y fue roja y ahora ni falta marcaron. El portero (Esteban) Andrada hasta sacó una silla para hacer tiempo y no le dijeron nada”.

Y además habló de la fuerte barrida de Berterame sobre Avilés Hurtado: “No sacó ni amarilla y necesitó ir al VAR… Esto es complicado, pero seguimos luchando. Sólo pedimos que el criterio sea el mismo. Si perdemos a Avilés será algo que le dolerá mucho al equipo, pero hay otros jugadores que sacarán la casta”.

Sabe Barbieri que todo lo que dijo le traerá consecuencias y teme que haya represalias: “A mí me van a sancionar y en el próximo partido me puede ir peor…”.