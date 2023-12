Luego de un fracaso más en el futbol mexicano, desde La Noria se comienza a delinear lo que será el próximo torneo para Cruz Azul, institución que tendrá una renovación tanto en lo directivo, como en la plantilla.

Recientemente se hizo oficial la llegada de Iván Alonso como nuevo presidente deportivo de los celestes, y todo parece indicar que en los siguientes días será el turno de Martín Anselmi, quien asumirá la dirección técnica.

Lee también ¡A revantar! América anuncia que los boletos para la Gran Final ante Tigres ya están agotados

¿Por qué Tito Villa explotó contra Gonzalo Piovi?

Emanuel Villa tuvo un fructífero paso con el Cruz Azul, por lo que es recordado con cariño por la afición. Y el ahora analista argentino sigue de cerca las noticias de los cementeros, por lo que ante los rumores del fichaje del zaguero central Gonzalo Piovi, explotó por la decidió, ya que es un jugador sin cartel en Argentina.

“Te vas con un millón y medio de dólares a Paraguay y te traes al mejor central de la Liga. No puede valer un central en Argentina cuatro millones de dólares que incluso no es ni figura. Eso lo pueden valer las figuras y no uno de medio pelo.

“Gonzalo Piovi es un jugador que puede adaptarse a distintas posiciones en la zona baja, pero eso no convence al artillero, quien estudio el recorrido que ha tenido en la liga local. No sé cuánto se vaya a pagar por él, pero si es el dinero que se está diciendo, es un disparate cuatro millones de dólares por un jugador que no ha salido de Argentina", comentó en El Podcast de La Máquina.

¿De dónde vendrán los refuerzos de Cruz Azul? - @A_EsparzaOteo



Presentado por @Pirma_Oficial pic.twitter.com/doPgL4xkov — El Podcast de la Máquina (@elpodcastdlm) December 14, 2023

¿Qué posición se debe reforzar en Cruz Azul?

Por otra parte, el Tito considera que el cuadro celeste necesita con urgencia un volante y un centro delantero, ya que considera que es complicado que Ángel Sepúlveda vuelva a tener una cuota goleadora como la del torneo anterior.

"No puedo creer que se hable de un volante, necesitamos un generador de juego, un creador que le compita la posición a Charly Rodríguez. No puedo creer que no se hable de un volante y se insista en un defensa o un lateral. Yo empezaría a darle a prioridad a las necesidades del equipo. Hay que buscar ese centro delantero que pedimos desde la temporada pasada", insistió.