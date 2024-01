Salvador Reyes y el América tienen una clara misión para este 2024: hacer de las Águilas un equipo de época.

Luego de coronarse en el torneo Apertura 2023, los azulcrema tienen un plantel que hace soñar a la afición de las Águilas y así lo entienden al interior del plantel.

"Hemos hablado en el grupo tanto directiva, cuerpo técnico y jugadores. Tenemos la idea clara que es hacer un equipo de época, visualizamos los títulos que tenemos a cierto, mediano y largo plazo. El título más importante es el que viene, estamos enfocados en Liga y Concachampions. Va a ser un gran año para el Club América", aseveró el zaguero.

Para este inicio de torneo, las Águilas aún podría sufrir bajas, pero Chava Reyes asegura que la afición puede estar tranquila porque el objetivo sigue siendo el mismo.

"El grupo está tranquilo, trabaja a full, esas decisiones serán más de directiva y cuerpo técnico. Siempre habrá un plantel que va a luchar por el título, siempre debe ser así en América y vamos a pelear por el bicampeonato”, declaró en conferencia.

¿Cuál fue la clave para que se quedara en América?

Salvador Reyes se quedó a días de dejar al América. Su futuro estaba en Necaxa, pero al final todo cambió. André Jardine, técnico de las Águilas, lo convenció de seguir en el Nido.

"Yo hablé con él, me dio la idea que tiene sobre mí, me platicó que vienen muchos partidos, dos torneos, muchas jornadas dobles. Me dijo que me quería aquí y escucharlo del entrenador te da confianza. Eso me puso en una perspectiva de que si él me quiere, yo me quedo. Gracias a Dios me fue muy bien el primer partido, esto feliz, quiero aportar mucho al equipo", concluyó.