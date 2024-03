Previo al arranque del partido entre Cruz Azul y Chivas, partido correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2024, la afición rojiblanca no dudó en abuchear y chiflarle a Uriel Antuna.

No es novedad que Uriel Antuna saliera enojado del club tapatío y su rencor lo reflejó cuando en un par de ocasiones les marcó y festejó besando el escuchó de La Máquina.

A raíz de esto, las chivahermanos no se la perdonaron y cada que tiene oportunidad se lo hacen saber. A pesar de que ya ofreció disculpas ante los medios de comunicación y juró que no volvería a celebrar de esa forma, no es querido por el arénalo Sagrado.

Durante el anuncio de las alineaciones del equipo de Martín Anselmi, cada elemento de La Noria fue abucheado y recibió chiflidos, pero el que recibió toda críticas y groserías, fue Uriel Antuna.

Finalmente, al minuto 26 del encuentro, Antuna le volvió a marcar a su exequipo y en esta ocasión celebró con calma, sin faltarle el respeto a su ahora rival.

