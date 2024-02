Tanto @joserra_espn como un servidor hemos apoyado a @Chivas a lo largo de nuestras respectivas carreras en los medios. Mi abuelo jugó ahí. Los he apoyado, desde siempre. Orgulloso de su idea de jugar con puros mexicanos. No comparto esa postura de no hablar con nosotros. pic.twitter.com/ArWcGIFGIp