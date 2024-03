Gustavo Matosas, desde su etapa al frente del León, se caracterizó por ser un entrenador vistoso, que le gustaba robar cámara. Y ese carácter, aunado a su exitoso paso con La Fiera lo llevaron al América, ya que muchos consideraban que era el entrenador ideal para el club.

Sin embargo, el estratega charrúa estuvo lejos de igualas lo realizado con los Esmeraldas, escuadra con la que subió a Primera División y se hizo de un Bicampeonato de Liga. Tras su fracaso con las Águilas, no ha podido recuperar su etiqueta de técnico ganador.

Lee también Chicharito Hernández es reventado en redes sociales por supuesta actitud arrogante contra un periodista

¿Cómo fue la relación de Matosas con Rafa Márquez?

Juan Pablo Vigón estuvo en el podcast de Miguel Ponce, donde soltó información reveladora de Gustavo Matosas, con quien coincidió en el Atlas. El mediocampista aseguró que jamás tuvo buena relación con el uruguayo por su complejo de superioridad.

Incluso detalló que sabe por varias fuentes que cuando estuvo en el León siempre trató mal a Rafa Márquez, quien pese a su enorme trayectoria por Europa, siempre buscó hacerlo menos con sus comentarios.

“Matosas es un wey con mucho orgullo. 'Yo soy Matosas, yo soy guapo', agrandadón. No nos llevamos bien. No había química. Mamón el güey, lo sostengo. Me dijeron que hasta con Rafa Márquez era mamón. Que le decía 'no pues el ganó como 12 títulos'; 'no profe, eran 14', le decía Rafa”, comentó el ahora jugador de Tigres.