El regreso de Javier 'Chicharito' Hernández a la Liga MX despertó la emoción y la nostalgia en millones de aficionados que vieron sus primeros pasos con el Guadalajara, Selección Mexicana y siguieron su carrera por el viejo continente.

Viejos recuerdos y anécdotas surgen con cada entrevista que da, ya sean buenas o malas. En este caso, la conductora deportiva Paulina Trejo confesó en un podcast una supuesta traición del máximo goleador del Tri a sus excompañeros en el escándalo por la fiesta con "escorts" previo al Mundial 2018.

"Yo en ese entonces tenía una muy buena relación con un jugador que estuvo en el Mundial de Rusia. No voy a decir el nombre, pero cuando termina el partido este jugador me dice que van a hacer una fiesta organizada por Javier. Un día, eran como las dos de la mañana y me llega un mensaje que decía: 'Necesito tu ayuda, nos acaban de mandar unas fotos de TV Notas" confesó Trejo.

"Donde estuvieron involucrados muchos jugadores de la Selección, en una fiesta donde según había escorts. La fiesta la organizó él, el lugar era súper cerrado, no había manera de que alguien o un paparazzi entrara a la privada, alguien tuvo que darles el 'pitazo' o la autorización y todos están diciendo que fue Javier. Porque casualmente, de todas las fotos, nunca involucran a los que son amigos de Chicharito" agregó.

A día de hoy, más de cinco años después, Javier no ha dado su versión sobre los hechos, aunque sigue enfocado como el 'máximo responsable'.

