La salida de Aaliyah Farmer despertó teorías sobre el por qué decidió ponerle punto final a su etapa con Tigres Femenil. Algunas de las versiones es que la falta de minutos orilló a la jugadora a buscar nuevos retos, algo que molestó a Pedro Losa, técnico de la escuadra felina.

El entrenador de las Amazonas habló en rueda de prensa sobre el tema de la seleccionada mexicana, dejando en claro cuál fue la verdadera razón detrás de su adiós.

¿Por qué se fue Aaliyah Farmer de Tigres Femenil?

Pedro Losa decidió aclarar los rumores respecto a la situación de la futbolista, a quien él consideraba para ser parte del plantel del Clausura 2026.

"Creo que se han contado versiones fuera de la realidad. Desde que ella se quería ir o que no estaba a gusto en el equipo. Aaliyah es una jugadora muy valorada por sus compañeras y cuerpo técnico. dentro de ese proceso hubo una línea roja, había un tema personal y ella no se sintió segura", confesó el estratega.

"Nosotros como club fue apoyarla en ello, es una línea roja en la que quiero alzar la voz, cada día hay jugadoras, mujeres en la sociedad que se sienten así, tanto en las redes sociales como en otros ámbitos. Alzo la voz y los invito a ustedes en el contexto del deporte dentro de la sociedad que seamos un ejemplo", explicó.

Aaliyah Farmer llega de Chicago Stars de la NWSL / Foto: Imago7

De igual forma, el entrenador del equipo regiomontano mandó un mensaje en contra de que siga existiendo comportamientos machistas en redes sociales en contra de las futbolistas.

"Ninguna mujer se debe sentir intimidada, abusada y acosada. Las medidas son de la sociedad, nosotros como club la hemos apoyado hasta donde hemos podido. La sociedad tiene que dejar de tolerar comentarios de redes sociales, micromachismos. Que ninguna futbolista o mujer, niña ni ningún hombre se sientan de esa manera."