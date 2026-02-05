Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y el mexicano Penta Zero Miedo tienen la peculiaridad de compartir la fecha de su cumpleaños: el 5 de febrero. Aunque ellos tres no son las únicas figuras deportivas en festejar su natalicio en este día, ya que hay otros cracks del pasado y del presente en esa lista.

Sin duda alguna, el cumpleaños de CR7 provoca gran felicidad en sus seguidores de todo el mundo, quienes lo felicitan por medio de redes sociales, sin importar que el astro portugués les conteste cada mensaje que le envían.

Curiosamente, hace unos años el jugador del Al-Nassr aseguró que se estaría retirando cuando cumpliera 41, edad a la que llega hoy, e incluso aseguró diría adiós al futbol portando los colores del Real Madrid, algo que resultó siendo falso.

"Me voy a retirar en el Real Madrid y a los 41 años", comentó en 2017.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años / Foto: @cristiano en Instagram

Por su parte, el jugador brasileño llega a 34 años. A lo largo de su carrera, Neymar enamoró a varios aficionados por sus mágicos regates y recordaba a lo que hacía Ronaldinho en el campo. Sin embargo, las lesiones y malas decisiones han hecho que su trayectoria no fuera como muchos creyeron que sería, aunque sí tiene una gran colección de trofeos.

Penta Zero Miedo es uno de los referentes en la lucha libre mexicana, sin importar que su carrera se esté desarrollando en la WWE, ya que su llegada a esa empresa hizo reconectar a la afición tricolor con la marca estadounidense.

El nacido en Ecatepec, Estado de México, también llega a 41 años, como el futbolista portugués.

Penta Zero Miedo fue contratado por el crimen organizado / Foto: @penta_zero_miedo en Instagram

¿Qué otros deportistas cumplen o cumplían años el 5 de febrero?