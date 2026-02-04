Dentro de 24 días, la Selección Mexicana reinaugurará el el estadio Banorte cuando enfrente a su símil de Portugal en un partido amistoso; sin embargo, aunque falta menos de un mes, el Coloso de Santa Úrsula se mantiene en remodelación, a la expectativa de terminar con las obras antes de dicho encuentro.

En este último tiempo, en redes sociales se han viralizado imágenes de los avances tanto en la parte interior como exterior y esta vez, el usuario de X @MXESTADIOS, compartió el comienzo de la instalación de pantallas que rodearán el inmueble.

Lee también Atlético de Madrid acerca a Obed Vargas al Mundial de 2026; es el sueño del futbolista mexicano

Más allá del partido contra Cristiano Ronaldo y las estrellas de Portugal, la presión para que el estadio esté listo es para albergar la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

Pantallas, butacas, sistema innovador de iluminación, nuevo césped y zonas VIP serán algunos de los cambios con los que se encontrará la gente en el renovado estadio Banorte, que durante la Copa del Mundo se llamará estadio Ciudad de México por motivos comerciales.

"Empiezan a colocar la estructura del 'copete' en lo alto del Azteca. Será un anillo que rodeará todo el estadio con pantallas externas", publicó MXESTADIOS.

Lee también Especialista advierte que el Mundial de 2026 puede aumentar el lavado de dinero en México