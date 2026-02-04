Obed Vargas, centrocampista internacional mexicano, consideró este miércoles que su fichaje por el Atlético de Madrid lo “acerca al objetivo” de ir al Mundial de 2026 con la Selección Mexicana, que es una de sus “ilusiones más grandes”.

“Es un sueño estar en el Mundial, representar a mi país, México, que va a ser en México el Mundial… Es una de las ilusiones más grandes, mis anhelos y mis objetivos. Y estar aquí me acerca a ese objetivo”, valoró durante su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid, con el que ha firmado hasta 2030.

Obed Vargas, nacido en Alaska, ha sido internacional ya en tres ocasiones con la selección absoluta mexicana.

Obed Vargas, enamorado del Atlético de Madrid desde que era niño

Enamorado del Atlético de Madrid desde que fue con su padre a un partido de la Liga de Campeones en el desaparecido Vicente Calderón, el centrocampista internacional mexicano Obed Vargas, fichado hasta el 30 de junio de 2030, relató este miércoles su “sueño hecho realidad”, pero no se queda ahí, va más allá, porque ahora le "toca demostrar en el campo".

“Quiero dar las gracias a toda la gente del Atlético de Madrid por esta oportunidad de estar aquí. Mis sentimientos son indescriptibles, la verdad. No sé cómo ponerlo en palabras. Es un sueño hecho realidad tener a mi familia aquí, ser del Atlético de Madrid desde niño, he visto grandes jugadores ser presentados en este mismo escenario, así que para mí es un orgullo estar aquí”, dijo en sus primeras palabras el futbolista de 20 años, con traje azul, camisa y zapatillas blancas, en el Auditorio del estadio Metropolitano.

“Se cumple un sueño, pero ahora es tiempo de trabajar. He sido aficionado y lo seguiré haciendo, pero ahora tengo otros trabajos que hacer. Tengo que demostrar dentro del campo y pelear todos los días por este club, que merece estar en lo más alto”, enfocó el futbolista procedente del Seattle Sounders y ya con dos entrenamientos con el Atlético.

Porque, incorporado ya al equipo, tras su presentación, con el primer encuentro ya a la vista, este jueves en la Copa del Rey contra el Betis, ahora le toca “competir con esos ídolos”.

“Batallar, jugar y demostrar de lo que estoy hecho. Por una razón se fijaron en mí y estoy acá”, reivindicó Obed Vargas, que ahora debe ganarse “la confianza” del técnico, Diego Simeone, y hacer su “propia historia y camino” en el Atlético de Madrid.

