Alexis Vega fue la revelación del futbol mexicano en el Clausura 2025. Si bien todos conocían sus capacidades, recién se vio su mejor versión, donde comandó a los suyos al título de liga.

Ante la gran actualidad que goza el atacante mexicano, recordaremos una peculiar anécdota que contó en el podcast de su compañero en el ataque de los Diablos, Canelo Angulo. Vega contó que sufrió un asalto a mano armada.

Lee también La salida de Vicente Sánchez desató MEMES en redes sociales; te dejamos los mejores

¿Cómo fue el asalto a mano armada que vivió Alexis Vega?

Alexis creció en un barrio de la ciudad de México, que es considerado peligroso, dentro de la urbe, Santa Isabel Tola. Y en una visita a su lugar de origen, fue cuando le pasó algo que no se le desea a nadie.

“Nos quedamos platicando, y entre la plática yo vi a un güey de blanco que venía caminando a lo lejos, como a 10 cuadras, entonces seguimos platicando, al vato lo estaba viendo más cerca, hubo un momento que lo tuve así pegadito en la esquina, como a un metro. Lo único que pensé es me va a pedir una foto, fue lo único que me vino a la mente”, relataba Vega a Angulo.

Por desgracia para el futbolista, lo que pensó sería un encuentro con un aficionado, terminó siendo una tragedia, pues sintió la pistola en el abdomen.

Vega en su etapa en Chivas era muy costoso. Foto: Imgao7.

“Dame el reloj, me quedé en shock, cuando me dice eso, yo no contesto. Mi tío le empieza a decir ´tranquilo hay niños', dile que me dé el reloj y que me vuelve a encajar la pistola, mi reacción fue agacharme y vi la pistola, levanté la mirada, me quito el reloj y se lo doy”, prosiguió.

“Hermano tranquilo, hay niños, vete, ya te di el reloj, llévate mi celular, mi cartera, si quieres llévate la camioneta", le dijo Alexis al asaltante. "Y me dice ‘no, yo quiero el reloj’.Me empieza a jalonear. Mis primos que vivían en esa casa salen en putiza corriendo. El vato me va jalando para la calle, me enganche y pegué un manotazo. 'Ya suéltame, ¿qué quieres?, ya te di todo, ya llévate lo que tienes'”, finalizó.

Lee también "Intento ser congruente"; Javier Aguirre habla de la exclusión de Rodrigo Huescas para la Copa Oro