La sorpresiva llegada de Ricardo Ferretti a ESPN ha dado mucho de qué hablar y sus intervenciones con su emblemático carácter ha puesto todos los reflectores sobre la mesa de Futbol Picante.

Esta misma semana, el ‘Tuca’ protagonizó un agarrón con Álvaro Morales, mientras discutían sobre la hegemonía del América en el presente torneo.

Pero fue el mismo ‘Brujo’ quien reveló que fue gracias a él que el entrenador brasileño aceptó formar parte de esa mesa de comentaristas y analistas.

"Todo nace a partir de la llamada que me hace al aire... a mí me encanta hacer televisión, pero sí me pasé de lanza...decido disculparme con él y cuando llego a Monterrey me dice: ¿a qué viniste? '¿qué car... estás haciendo aquí?' y ahí empezamos a platicar cosas de la vida, cosas del futbol”, reveló el conductor.

Alvarito mencionó que el exdirector técnico de los Tigres le contó que ya estaba cansado de dirigir y que quería un nuevo sentido en su vida.

"Él me cuenta que estaba ligeramente cansado de dirigir, del día a día, y que quería tener un nuevo sentido en su vida, y yo le digo: 'véngase con nosotros, usted es un hombre que puede aportar una tremenda experiencia'... y entonces comenzó a generarse esta amistad, voy directamente con mi líder y le digo: 'Tuca quiere venir con nosotros'”, aseguró.

