Amaury Vergara dice que Chivas tiene que ser el mejor equipo de México: 'Si no, chin... a mi ma...'

Amaury Vergara, dueño de las Chivas, expresó su compromiso de convertir al Rebaño Sagrado en el mejor equipo de México, cueste lo que cueste.

Durante el evento Extravaganas 2025, organizado por Omnilife, empresa propiedad de la familia Vergara, el empresario tapatío dejó claro que su sueño es el mismo que el de su fallecido padre, Jorge Vergara: hacer de Chivas un equipo de época.

Sin embargo, sus palabras, pronunciadas días antes de una dolorosa eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf, han generado escepticismo entre la afición rojiblanca.

El evento tuvo como invitado especial al exboxeador mexicano Julio César Chávez, quien compartió su historia de vida con los asistentes.

En un momento de la conversación, Amaury Vergara se mostró apasionado y comprometido, asegurando que no descansará hasta ver a Chivas en la cima del futbol mexicano.

¿Qué fue lo que dijo Amaury Vergara sobre las Chivas?

“Mi sueño es el mismo que mi jefe: Chivas tiene que ser el mejor equipo de México, todos los días, todos los días. Y, para que veas que no estoy de dientes para afuera, y lo vamos a lograr Julio, y lo vamos a lograr. Vas a ver, como dices tú, chingo a mi madre si no”, afirmó Vergara, desatando aplausos entre los presentes.

“Con mucho respeto a mi mamá que está allá arriba. Mamá: no tiene que ver contigo, así se dice. Y no tengo pelos en la boca, me comprometo enfrente de todo el mundo que todos los días, todos los días me la juego por Omnilife y por Chivas, todos los días, todos los días, y entre más me dicen que no puedo, más huevos le voy a echar, Julio, te lo juro”, añadió.

Peeero, algo no cuadra...

Sin embargo, las palabras de Vergara contrastan con la realidad deportiva del equipo. Apenas unos días después de su discurso, Chivas enfrentó al América en los Octavos de Final de la Concachampions.

Aunque los tapatíos lograron un esperanzador 1-0 en el partido de Ida, la vuelta fue un desastre: los azulcremas golearon 4-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes, dejando un marcador global de 4-1 y eliminando al Rebaño de la competencia.

En la parte final de la charla, Julio César Chávez respondió con un motivador “¡Arriba las Chivas!”, mientras Amaury Vergara cerró con una frase que buscó reforzar su compromiso: “Y vas a ver, un día vas a decir: pinche Amaury, cabrón, pinche Amaury, cabrón”.