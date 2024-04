Parece que en Televisa, específicamente en TUDN, el tema de Chivas y la presunta salida rumbo a Amazon Prime comienza a ser un tema irritante. Recientemente, un analista de la televisora decidió ponerse la camiseta de su empresa y se enfrascó en una dura conversación con fanáticos al Rebaño.

En los meses recientes, los aficionados de Chivas y periodistas como José Ramón Fernández, han acusado a TUDN de orquestar una campaña en contra del Guadalajara, esto debido a la salida del Rebaño de la televisora y su llegada a Amazon Prime Video, por lo que ahora desató una discusión en redes sociales entre el analista, exfutbolista profesional, y fanáticos del conjunto rojiblanco.

¿Qué pasó entre Ruso Zamogilny y fanáticos de Chivas en redes sociales?

El analista argentino, exjugador del Puebla, Tecos, entre otros equipos, Damián 'Ruso' Zamogilny, se enfrascó tras una publicación de Edgar Romo, twittero aficionado a Chivas, que colocó un mensaje sobre los beneficios para el Rebaño de ser transmitido en Amazon Prime.

"Razones del por qué los Chiva Hermanos estamos contentos con la transmisión en Amazon México y los de enfrente están rabiando. 1. Históricamente Televisa se ha hecho de los derechos de transmisión de Chivas sacando miles de millones de pesos en ganancias con los que les servía para reforzar su equipo. 2. Los comentaristas de TUDN se la pasaban hablando pestes del rebaño durante los partidos y sin objetividad para quedar bien con su patrón. 3. Chivas va a ganar 20 MDD anuales por los derechos de transmisión con los que podrá adquirir mas jugadores de calidad. 4. Y por último y lo mejor, Amaury Vergara se da el gusto de mandarlos a CASM con todo y sus presiones arbitrales", externó Romo.

Ante esto, Zamogilny decidió contestar: "Espero que las transmisiones de Amazon México sean de tu agrado y de todos los Chivahermanos. Ojalá hablen bien del equipo aún cuando pierdan. Que se callen la boca por cada partido que el Chícharo no juegue. Que sean un equipo muy apapachado como se merecen por jugar con “puro mexicano”. Tal vez nuestro error es considerarlos un grande de México, pero para ser grande hay que tener algunas exigencias deportivas. Saludos Edgar!".

Además, después contestó a un fanático rojiblanco, asegurando que "No. Yo solo transmito donde me mandan y pocas veces hago a Chivas. Respondí un tuit de un cabrón que se queja de nuestras críticas cuando no ganan nada hace varios años. ¿Qué quieren que digamos? ¿Qué son unos cracks a pesar de no ganar nada? De Pauno y del equipo que llegó a la final hablamos maravillas pero no supieron valorarlo como DT y lo sacaron por la puerta de atrás. ¿Es nuestra culpa?".

