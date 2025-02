Durante la transmisión del Clásico Capitalino transmitido por TUDN, surgieron varias tendencias en redes sociales, una de ellas fue por un youtber quien pidió trabajo a la televisora hace un par de años y recientemente ha sido calificado como uno de los haters de Santiago Giménez, por tal motivo Andrés Vaca se burló de él.

Diferentes usuarios han tenido constantes peleas con el youtuber por la manera en cómo ataca al Chaquito, pero los mismos usuarios se le tenían guardada y le recordaron la ocasión en que pidió trabajo a Francisco Javier González, además de la ocasión cuando perdió el Draft de Voces ante Xavi Sol.

Lee también Afición de Pumas y de América protagonizan pelea dentro del Estadio Universitario

¿Cómo fue la burla de Andrés Vaca a un youtuber?

En la transmisión del juego entre Pumas vs América, el narrador Andrés Vaca se subió a la tendencia, replicando las palabras del youtuber, algo que no pasó desapercibido por los televidentes.

Es normal que vivas resentido con televisa dos veces te mandaron ALV



La primera cuando Xavi Sol te ganó el draft de voces.



La segunda aquí de arrastrado en Twitter https://t.co/xiVXNDQ7GG pic.twitter.com/cK5mYfZRTf — 𝖄𝖔𝖚𝖓𝖌 𝕶𝖎𝖓𝖌'𝖘 𝖇𝖆𝖇𝖞👑1️⃣6⃣🏆 (@Valdoler0) August 24, 2024

En complicidad con Rodrigo Celorio, reportero en cancha y las imágenes que les llegaron ha ambos, aprovecharon el momento correcto en la transmisión para hacer énfasis del youtuber.

“Sólo un partido. No pido más, sólo uno. No importa la liga, quiero demostrar que soy capaz. No es un partido, es tener condiciones. Y para eso se necesita un poco de paciencia. Tego fila, quisiera haberte escuchado”, dijo Vaca en plena narración.

“Solo te pido un partido, solo uno”. 🤣



Andrés Vaca, quisiera haberte escuchado. 🫢https://t.co/UvDcRWnnaW — Luis Herrera (@luisrha) February 23, 2025

Algunos seguidores aplaudieron la acción del comentarista de Televisa, hasta Majo González le contestó a Vaca con un tweet.