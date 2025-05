Canelo Álvarez venció por decisión unánime a William Scull en la pelea del sábado 3 de mayo. Con eso, el mexicano se convirtió en el campeón indiscutido del peso supermediano.

Sin embargo, el pleito entre ambos boxeadores ha recibo muchas críticas de los fanáticos del boxeo, debido al poco espectáculo que ofreció. Tanto en medios de comunicación, como en redes sociales.

Canelo Álvarez y William Scull no se pegan

Las reacciones hacia la victoria de Canelo no paran. Esta vez, un video en redes sociales muestra el poco intercambio de goles que hubo en el combate.

Pues durante todo el decimoprimer round, Canelo y Scull casi que no se golpean, hubo un par de golpes por parte del cubano, algunos esquives de Saúl, ¡Y nada más!

El público no tardó en comentar sobre la polémica pelea. "Eso fue puro baile, que no era box??? Jajaja" "Y ese wey es el mejor boxeador?" "Neta no tiraron ni 10 golpes???? No ma!!!" fueron algunas respuestas al video.

