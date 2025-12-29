El futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández se robó los reflectores una vez más por un motivo extracancha, esta vez de manera accidental, ya que su silueta apareció en un video de la cantante Sia donde aparece compartiendo un beso con el portero español Iker Casillas.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Sia deleitaba a sus seguidores con una versión acústica de "Candy Cane Lane" y un mensaje con el deseo de que pasen una Feliz Navidad. Sin embargo, en el fondo destacó un mural de Chicharito y Casillas con sus uniformes del Mundial 2010 en Sudáfrica dándose un beso.

De inmediato, en redes sociales la imagen creó una gran controversia; sin embargo, hay una explicación.

Dicha pintura pertenece al artista Alex Donis, que tiene una exhibición llamada ¡Gol!, la cual, según las palabras del artista en la descripción vista en su sitio web, "reúne a futbolistas internacionales de equipos rivales y países cuya relación geopolítica ha estado marcada durante mucho tiempo por el legado colonialista y descolonialista. Los jugadores aparecen en pleno vuelo, abrazándose y besándose eróticamente, lo que da un nuevo significado al jogo bonito (juego bonito)".

En esa misma exhibición aparecen pinturas donde se ven involucrados futbolistas como Carlos 'El Pescadito' Ruiz, Carlos Bocanegra, Diego Maradona, Pelé, Zinedine Zidane y Gianluigi Buffon.

¡Épale! ¿Esto qué es? 😳😅



¿QUIÉN ES ALEX DONIS, AUTOR DEL MURAL DEL BESO ENTRE CHICHARITO E IKER CASILLAS?

En el sitio oficial de Alex Donis, él se define como "un artista visual afincado en Los Ángeles cuya obra examina y redefine los límites establecidos en el ámbito de la religión, la política, la raza y la sexualidad".

