Chivas parece que va de mal en peor. Luego de que no lograron avanzar ni al Play In del Clausura 2025 le dieron las gracias a Gerardo Espinoza y comenzaron la búsqueda de un nuevo entrenador, mismo que no ha llegado.

El martes trascendió que Domènec Torrent, quien recién dejó al Atlético de San Luis, era el elegido. No obstante, todos los aficionados del Guadalajara despertaron con la noticia de que se había congelado la negociación por temas del salario que el español pretende.

¿Cómo se burló Álvaro Morales de Chivas?

A casi un mes del fracaso del Rebaño Sagrado en el Clausura 2025 no ha habido ninguna novedad en el club en cuanto a su nuevo técnico o posibles refuerzos para el siguiente torneo.

Luego de que al parecer está por caerse la posibilidad de contratar a Domènec Torrent, las críticas en contra de la directiva del club no se han hecho esperar, debido a que las otras opciones (Gabriel Milito y Jorge Almirón) también se habrían esfumado.

Ese tema lo aprovechó Álvaro Morales para burlarse de las Chivas, asegurando que se ha convertido en un plato de segunda mesa. Principalmente lo dijo porque el estratega español estaría esperando mejores ofertas que la rojiblanca, pero los mantiene como una opción en caso de que ninguna se concrete.

"CHIVAS, PLATO DE SEGUNDA MESA..."



La reacción de @AlvaritoMorales tras lo de Torrent 😳



pic.twitter.com/QxJAUbQa1T — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 14, 2025

“Guadalajara iba a contratar a un técnico de 11 derrotas el torneo pasado y ¿qué creen? Pues que resulta que el técnico de 11 derrotas todavía no firma, porque anda coqueteando con otros equipos, estas Chivas son plato de segunda mesa”, fue el tajante comentario del Brujo Morales.

Por otra parte, el polémico comentarista de ESPN resaltó el hecho de que ya va casi un mes de que echaron a Gerardo Espinoza tras el fracaso de no clasificar ni a Play In, están sin refuerzos y la siguiente semana ya empiezan su pretemporada.

“Tienen lo que merecen, por lo tanto, son 23 días sin técnico, sin refuerzos y sin trabajo. Bravo, Chivas, felicidades. Amaury es que no bueno, ni en las empresas piramidales te ven la cara tanto. Plato de segunda mesa y tan rica que es la birria”, finalizó Álvaro Morales.