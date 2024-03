Parece que el América está recuperando la memoria, para muestra la goleada que le propinó al Atlas el sábado pasado en la cancha del Estadio Jalisco. Y este triunfo no pudo llegar en mejor momento, porque esta semana inician las seguidillas de Clásicos ante las Chivas.

Y es que pese a que tuvieron un arranque de torneo dubitativo, de a poco las Águilas con ese equipo dominador que se coronó el torneo pasado, por lo que pintan como favoritos en los duelos ante el Guadalajara por la Liga y Concacaf Champions Cup.

Lee también Zague se calentó con Martinoli... ¡Le mentó la madre y lo amenazó por tirar playera del América!

¿Qué dijo el Doctor García del América?

América tiene una de las mejores plantillas del futbol mexicano y se nota en la cancha. Es por eso que Luis García se rindió en elogios hacia los azulcremas, asegurando que en caso de que sigan jugando a ese nivel, prácticamente ningún equipo le podrá hacer frente.

“El mejor equipo de Latinoamérica e Iberoamérica, hablamos del América. Tienes por fuero a Javairo y a Zendejas, de este lado tengo a Brian (Rodríguez) y Quiñones te mato por lado izquierdo, por dentro tengo a Fidalgo, Valdés y Dos Santos, Richard Sánchez. Lo de Calderón dices ‘mamita querida. La única fisura que pudiera tener es si Henry Martín se lastima. El América destruye al que se le mueva, es insostenible el América”, comentó en el programa En Caliente.

¿Luis García trabajará con Faitelson en Televisa?

Parece que las alabanzas del Doctor García a las Águilas no cayeron muy bien en su compañero Christian Martinoli, quien lo tachó de porrista y le recomendó cambiar de televisora para poder estar junto a David Faitelson.

“Eso no lo dice ni el señor Azcárraga eh, ni Azcárraga habla así. Yo estoy impactado, esto no se escucha ni en Chapultepec 18 (Televisa), lo que estamos escuchando acá, por qué no te vas a trabajar allá con Faitelson”, señaló.