El Mundial de Alemania 2006 dejó muchos recuerdos para los aficionados mexicanos: La primera capitanía de Rafa Marquez, el partido contra Portugal o la dolorosa eliminación ante Argentina con el golazo de Maxi Rodríguez.

Sin embargo, Christian Martinoli, uno de los narradores más queridos por los seguidores del balompié nacional, vivió una graciosa y peculiar anécdota en aquel torneo, que fue revelada por su compañero de Azteca TV, Antonio Rosique.

¿Por qué Christian Martinoli viajó en la cajuela de un taxi en Alemania?

Antonio Rosique le contó a Yosgart Gutiérrez (exportero del Cruz Azul) que ha vivido momentos auténticamente caóticos con Martinoli, sobre todo en un torneo como la Copa del Mundo donde todo se pone 'patas para arriba'.

Para ese entonces, en el viaje junto con ellos iban personajes como José Ramón Fernández, Jorge Valdano (campeón del mundo en México 86), y Cesar Luis Menotti, extécnico del Tricolor.

Sus camionetas no llegaban por ellos, por lo que subieron a los primeros taxis disponibles: “Súbanse ya, no esperen camionetas”, dijeron. Sin embargo, había un problema, y es que no cabían todos en los asientos del vehículo.

“Martinoli se tuvo que ir en la cajuela del taxi”, recordó entre risas Rosique. El caos no se terminó, pues en el camino de regreso se perdió el famoso muñeco 'Tachidito’.

“Son de esas cosas que pasan y no se te olvidan. A veces uno piensa que lo más difícil es narrar, pero solo llegar al estadio puede ser la odisea”, finalizó el comunicador de Azteca.

