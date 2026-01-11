Rayados de Monterrey recibió hace unas horas a Toluca, bicampeón de la Liga MX, que se presentó con un cuadro alterno y, tras los noventa minutos, se quedó con el triunfo por la mínima gracias al gol de Helinho.

En la previa del partido, Monterrey se negó a realizar el tradicional pasillo al campeón, un gesto que no pasó desapercibido para la afición escarlata, que esperaba otra actitud del cuadro regio.

Lo ocurrido en el comienzo del partido y con los tres puntos en la bolsa fue comentado por Christian Martinoli, narrador estrella de TV Azteca y aficionado a los Diablos Rojos del Toluca, quien en su cuenta de X tomó la negativa de Monterrey al pasillo como referencia y aseguró que el club debe despedirse de varios elementos.

"La gente del Monterrey debería mostrarle el pasillo de salida a varios de sus jugadores. Ese sí sería un verdadero pasillo", estableció.

Las palabras de Martinoli, considerado el mejor narrador del país, tuvieron respuesta de la afición de Rayados, que le recordó la relación de amistad con José Antonio Noriega, directivo de la institución y señalado por los fracasos de la organización.

El comentario recibió respuesta de Christian, quien afirmó que no le importa el futuro del dirigente y pidió respeto para su equipo por lo hecho en la cancha.