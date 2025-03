América se ha convertido en amo y señor del futbol mexicano. Luego del Tricampeonato de Liga MX, el equipo de André Jardine parece no tener rival, por lo que muchos aficionados ya comienzan a soñar con el ‘Tetra’.

Y es que el nivel de las Águilas no va a la baja, la gran prueba es que actualmente son líderes generales. De momento no hay un equipo que tenga posibilidades reales de arrebatarles el campeonato.

¿Christian Martinoli ve Tetracampeón al América?

Para muchos aficionados y comentaristas es difícil admitir el buen momento que atraviesa el América. Uno de ellos es Christian Martinoli, quien pese a ser un detractor de los azulcremas, no le ha quedado más que rendirse en elogios por el actual tricampeón del futbol mexicano.

Durante su participación en el programa de Los Protagonistas, Martinoli analizó uno por uno a los punteros del Clausura 2025 y, sin decirlo de manera textual, dio a antender que el Tetracampeonato de las Águilas es inminente.

"Hablando del América, los demás rivales, el León, segundo de la tabla, dos derrotas consecutivas. Los Tigres, con cambio de entrenador ahí, foto nueva, ambiente nuevo, algo muy raro, terceros.

“Toluca, pues mientras no juegue contra el América, cuartos. Y Cruz Azul, que también trae este tema que no termina de convencer mucho lo de que si tiene experiencia o no Vicente Sánchez, quintos. Esos cuatro equipos están para competirle al América, para poder ganarle, faltando tan pocas fechas ya", señaló.

Finalmente, pese a que al equipo de André Jardine sólo le falta ganar la Concacaf Champions Cup, Christian Martinoli señaló que se deberían de enfocar única y exclusivamente en ganar el trofeo local.

"A mí esto de jugar la Concachampions a mí me vale. El torneo de Liga papá, el torneo de Liga, porque luego 'ay sí es que te da el Mundial de no sé qué', sí pero ya... si tú le dices a un equipo de Centroamérica o de Estados Unidos la Concachampions, para México no", comentó.