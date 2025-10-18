El Clásico Joven entre América y Cruz Azul es uno de los partidos que más expectativas genera en todo el país.

Además de claro todos los demás, dígase América-Chivas, Chivas-Atlas, Cruz Azul-Pumas, Tigres-Monterrey, etc.

América y Cruz Azul durante la semifinal de ida del Clausura 2025, celebrada en el Estadio Olímpico Universitario - Foto: Imago7

Sin embargo, para David Faitelson, el verdadero 'Clásico' en la actualidad, lo juegan las Águilas y la Máquina cementera.

¿Qué dijo David Faitelson sobre el Clásico de América vs Cruz Azul?

Mediante su cuenta de X, el periodista de Televisa, aseguró que el partido de este sábado entre azulcremas y celestes, es el mejor que hoy por hoy tiene el futbol mexicano.

"Listos para un nuevo episodio del “gran clásico” del futbol mexicano.Porque, para ser sinceros, ni Chivas ni Pumas han estado en la última época a la altura para ser rivales importantes del América en la lucha por el título.Y, Cruz Azul, sí…"

David Faitelson

Cabe señalar que en las últimas temporadas tanto Chivas como Pumas han tenido un rendimiento irregular alejándose del protagonismo que ha adquirido América al conseguir un tricampeonato de liga.

Y los números actuales lo respaldan, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón se sitúa en el quinto puesto de la tabla general, con 25 puntos.

Mientras que el América de André Jardine, tiene dos unidades más, lo que los coloca en el subliderato del Apertura 2025, sólo detrás del Toluca.

