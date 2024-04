Ya pasaron algunos días desde el pleito que protagonizaron en vivo David Faitelson y Rafael Puente Jr. durante una emisión del programa de TUDN, 'Línea de 4', y las reacciones alrededor del tema siguen dando de qué hablar.

El experiodista de ESPN se ha distinguido a lo largo de su carrera por su estilo crítico, lo que le ha llevado en varias ocasiones a tener roces verbales con diferentes personalidades del deporte en las mesas de debate; en esta última ocasión fue Rafael Puente Jr. el rival el turno, con quien se dijo de todo.

Todo comenzó cuando el extécnico de Pumas aseguró que Faitelson le gusta hacer controversia en cada uno de sus argumentos. “Parte de tu polémica muchas veces es estéril, ni siquiera estás convencido en lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica...”, frase que molestó al periodista.

“Eso quién lo dice, con todo respeto un pin... entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, quién lo dice, quién eres Rafa Puente”, aseguró Faitelson.

“No me puedes decir que hago show porque soy un periodista y me tienes que tener respeto en ese sentido, me estás diciendo que es estéril todo lo que digo”, agregó el comunicador.

¿El pleito entre Faitelson y Puente Jr. fue actuado?

Ante esta situación que vio a través de las pantallas de TUDN, muchos usuarios de las redes sociales se cuestionaron sobre si el conflicto entre ambos fue preparado previamente para atraer los reflectores, por lo que el comentarista deportivo aseguró que en ningún momento existió una planeación de a discusión.

"Te puedo jurar por mis hijas que no había nada prefabricado. Y no prefabricó absolutamente nada. Vi el clip, veo mi expresión y como soy hipertenso, se me subió la presión. No había nada preparado, en algunos otros programas sí se preparan ciertas cosas, nosotros no preparamos absolutamente nada, ocurrió de esa manera", aclaró David Faitelson, quien luego de este evento ofreció disculpas a Puente Jr. por su reacción.

Además, el comunicador mencionó que a pesar de la tensión que vivieron ambos al aire durante el programa, al final se tendieron la mano y se rieron de la situación, por lo que la bronca no pasó a mayores.

"Pareciera que yo soy el victimario, pero hubo una provocación de ambas partes, somos dos culpables. No paso nada, platicamos y hasta nos reímos durante un corte. Al final, Rafa vino, me tendió la mano y nos vimos a los ojos y no pasó nada", contó.