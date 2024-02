El sábado pasado, América y Rayados regalaron un empate insípido para los aficionados debido al cartel que prometía el encuentro. La igualada pudo verse afectada con un posible penal no marcado a las Águilas.

Tras el encuentro, los americanistas, empezando por la transmisión de Televisa, hasta usuarios en redes sociales, apuntaron hacia una sola figura: César Arturo Ramos, silbante central del encuentro, y que cuenta con historia con el América.

Ante estas quejas, David Faitelson salió a atacar a los fanáticos del América, asegurando que 'están llorando mucho'.

"Para mí no fue penalti. Los americanistas están llorando demasiado por una jugada, que bien se pudo marcar como penal, pero no era tan contundente. Ahora, acuérdense que César Ramos no pitó la Final con este América. ¿Por qué será?", expresó Faitelson.