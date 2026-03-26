Una de las noticias que sacudió el mundo del periodismo deportivo fue la detención de Julio Ibáñez en Sudáfrica, y más por cómo se dio. A lo largo de estos días se ha hablado mucho de lo sucedido, por lo que David Faitelson ya salió a dar más detalles del caso.

La situación del reportero de TUDN permanecía desconocida, hasta que se viralizó un video en el que se observa la detención del periodista mexicano mientras él se encontraba haciendo un en vivo en sus redes sociales.

En las imágenes se pudo observar a policía local entrar a su cuarto de hotel con armas largas e inmediatamente la transmisión se cortó. A raíz de estas imágenes y de la información falsa que se esparció en redes, el polémico David Faitelson habló sobre el tema y ahora desarrolló más.

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Además de Julio Ibáñez, también se sabe que estuvo detenido su compañero Dani García.

"Después de arrestarlos e irrumpir con armas largas en la habitación del hotel donde estaban trabajando, los acusaron de terrorismo porque elevaron un dron para hacer tomas áreas cerca de un colegio judío y pensaron se trataba de un ataque", comentó Faitelson en su redes sociales.

Por un parte, el periodista entendió la situación por lo que se está viviendo en el mundo, pero por otro lado, señaló a las autoridades de aquel país por no hacer una investigación sobre sus compañeros que detuvieron.

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Ambos personajes estaban haciendo su trabajo, con desconocimiento de haber sobrevolado su dron en una zona de la comunidad judía y sin imaginarse lo que les iba a suceder.