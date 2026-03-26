La Selección Mexicana está cerca de conocer a su último rival en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026: Chequia o Dinamarca. La instancia final del Repechaje de la UEFA recibirá a ambas selecciones en el cruce decisivo por uno de los últimos cuatro boletos que el continente europeo repartirá para formar parte de la justa mundialista que se celebrará en Norteamérica.

El ganador de la repesca se integrará al Grupo A, donde le esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Por un lado, Dinamarca avanzó a la “final” del repechaje después de propinarle una goleada (4-0) a Macedonia del Norte. Un doblete de Gustav Isaksen (58' y 59') —sumado a las anotaciones de Mikkel Damsgaard (49') y Christian Nørgaard (75') — permitieron que la escuadra danesa conservara la esperanza de unirse al torneo de la FIFA.

En la otra cara de la moneda, Chequia empató (2-2) con Irlanda; esto provocó que el resultado se definiera con una tanda de penales que culminó (4-3) en favor de la escuadra checa.